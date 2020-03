Alemanha impõe controles nas fronteiras com cinco países por coronavírs

A Alemanha começou a impor nesta segunda-feira controles nas fronteiras com Áustria, Dinamarca, França, Luxemburgo e Suíça, uma medida que pretende frear o avanço da pandemia de novo coronavírus.

Apenas as pessoas com motivos considerados justos para viajar, como trabalhadores que atravessam as fronteiras e motoristas de caminhões de mercadorias, estão autorizados a passar pelas fronteiras, segundo as autoridades.

Na fronteira entre Kiefersfelden (Alemanha) e Kufstein (Áustria), a polícia permitia a passagem de caminhões, mas parava os carros para interrogar os motoristas.

Os cidadãos alemães e pessoas com permissão de residência podem retornar ao país, informou no domingo o ministro do Interior, Horst Seehofer.