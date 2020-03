Bahrein anuncia primeira morte por coronavírus no Golfo

Uma mulher faleceu no Bahrein vítima do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o ministério da Saúde do país, a primeira morte por COVID-19 na região do Golfo.

A mulher de 65 ano já tinha problemas de saúde, segundo o ministério.

Quase 1.100 casos de contágio foram detectados até o momento nas seis monarquias árabes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) - Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos. O país mais afetado é o Catar, com 401 casos.

A maior parte das pessoas infectadas no Bahrein - 214 no total - retornou do Irã, país onde mais de 700 pessoas morreram pela pandemia de COVID-19.