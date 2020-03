Cassinos de Las Vegas fecham por temor do coronavírus

Vários cassinos e hotéis de Las Vegas fecharão as portas em um esforço para evitar a propagação do novo coronavírus", informou o grupo MGM.

"Agora é evidente que esta é uma crise de saúde pública que exige uma ação coletiva importante se queremos frear seu avanço, disse Jim Murren, presidente da MGM Resorts.

"Em consequência, fecharemos todas as nossas propriedades em Las Vegas a partir de terça-feira 17 de março, pelo bem de nossos funcionários, convidados e comunidades", completou Murren, antes de informar que o grupo tem a intenção de "reabrir as instalações assim que for seguro".

O Centro para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgou um guia nacional que recomenda o cancelamento ou adiamento de qualquer evento que reúna mais de 50 pessoas, com exceção das atividades educativas ou de negócios.

O prefeito de Nova York, Bill di Blasio, anunciou o funcionamento restrito de bares e restaurantes, assim como o fechamento de casas noturnas, cinemas, teatros e salas de concertos. Los Angeles fechou os bares e casas noturnas.

Muitos estados já anunciaram o fechamento de escolas, museus, arenas esportivas e espaços de entretenimento.