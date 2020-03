TUI, líder mundial do turismo, suspende maioria das atividades por pandemia

O grupo alemão TUI, líder mundial do turismo, anunciou nesta segunda-feira a suspensão da maioria de suas atividades como operador turístico devido à propagação da pandemia de coronavírus e pediu a ajuda do Estado.

A medida afeta principalmente as atividades de pacotes de viagens, de hotelaria e cruzeiros, de acordo com o grupo, que 70.000 funcionários no mundo.

A TUI, que tem sede em Hannover, afirmou que a medida é uma consequência das decisões de muitos países de restringir os deslocamentos para tentar frear a propagação da doença e uma "contribuição" aos esforços neste sentido das autoridades.

O grupo, presente em uma centena de países, aplicará medidas "drásticas" de redução de custos para enfrentar a queda do volume de negócios.

"Além disso, decidimos solicitar empréstimos garantidos pelo Estado até que a atividade possa ser retomada normalmente ", informou a TUI em um comunicado.