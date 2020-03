Comunicado do Business Wire :OpenSesame

A OpenSesame, empresa global inovadora em e-learning, anunciou acesso gratuito ilimitado ao treinamento de trabalho remoto e prevenção contra o coronavírus para qualquer organização até 15 de maio de 2020. A oferta inclui cursos de e-learning em vários idiomas sobre prevenção contra o coronavírus e outras doenças, além de trabalho e gestão de funcionários remotamente.

"Na OpenSesame, nos esforçamos para apoiar totalmente nossos clientes e qualquer empresa, protegendo seus funcionários e garantindo a produtividade de sua força de trabalho", disse Don Spear, diretor executivo. "Com o impacto do COVID-19 crescendo exponencialmente a cada dia, o aumento da proibição de viagens e a impossibilidade do treinamento com instrutor, o e-learning apresenta a melhor opção para as organizações treinarem e protegerem suas forças de trabalho."

Até 15 de maio de 2020, qualquer organização pode acessar esses cursos gratuitos sobre prevenção contra o coronavírus e práticas recomendadas de trabalho remoto para aplicar em sua força de trabalho.

Para mais informações e acesso gratuito aos cursos, acesse go.opensesame.com/free-offer.

Sobre a OpenSesame

A OpenSesame ajuda a desenvolver as forças de trabalho mais produtivas e admiradas do mundo. Com a maior variedade de opções de cursos de e-learning dos principais editores do mundo, estamos aqui para ajudá-lo em todas as etapas, desde a busca por cursos, o mapeamento para suas principais competências, a sincronização com seu sistema de gestão de aprendizagem (learning management system, LMS) até a utilização crescente e o aprimoramento de seus programas de aprendizado e desenvolvimento. Você não apenas terá a flexibilidade de várias opções de compra da OpenSesame, como também será fácil usar e administrar seus cursos de e-learning. Para saber mais, acesse www.opensesame.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200315005055/pt/

Diane Haines OpenSesame +1 (503) 808-1268 diane.haines@opensesame.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.