MLS adia reinício de treinos ao menos até a próxima sexta-feira

A Major League Soccer (MLS) estendeu a suspensão dos treinamentos para todas as suas 26 equipes até a próxima sexta-feira, em princípio, devido à pandemia de coronavírus, anunciou o órgão neste domingo.

"Espera-se que os jogadores da MLS permaneçam em suas casas e sejam aconselhados a exercer medidas seguras de isolamento social", disse um porta-voz da Liga em comunicado à imprensa.

A MLS disse que continuará trabalhando com autoridades de saúde pública, especialistas em coronavírus, sindicato de jogadores e dirigentes de outras ligas esportivas dos EUA visando desenvolver um conjunto de diretrizes de segurança para que as equipes possam continuar treinando enquanto a liga estiver fechada devido à pandemia.

"A MLS permanece em estreito contato com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e com a Agência de Saúde Pública do Canadá nesta situação em constante evolução e fornecerá mais atualizações assim que estiverem disponíveis", diz o comunicado.

Na quinta-feira, a MLS suspendeu todos os seus jogos por 30 dias.