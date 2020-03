Rei da Espanha renuncia à herança do pai e lhe retira verba

O rei Felipe VI, da Espanha, renunciou à herança de seu pai, Juan Carlos, e retirou a verba que lhe era atribuída, anunciou neste domingo a Casa Real, em meio a suspeitas de corrupção envolvendo o rei emérito.

A decisão é anunciada após várias revelações feitas pela imprensa nas últimas semanas. O jornal suíço "Tribune de Gèneve" publicou, no começo de março, que Juan Carlos recebeu em 2008 100 milhões de dólares do rei Abdallah, da Arábia Saudita, em uma conta na Suíça de uma fundação panamenha. Já o jornal britânico "The Daily Telegraph" indicou neste sábado que Felipe VI também era beneficiário da fundação.

Em seu comunicado, a Casa Real informou que Felipe VI - que recebeu a coroa em 2014, depois que o pai abdicou do trono após uma série de escândalos - indicou que teve conhecimento em março de 2019, por um escritório de advocacia, "de sua suposta designação como beneficiário" da fundação. Mas como não tinha "conhecimento, participação ou responsabilidade alguma nos supostos fatos que mencionava", pediu ao pai que "deixasse a designação sem efeito", e lhe manifestou que não aceitaria "nenhuma participação ou benefício na entidade".

Felipe VI afirmou, ainda, desconhecer por completo sua "suposta designação como beneficiário" de outra fundação, que, segundo a imprensa, teria financiado milhões de euros em voos em jatos privados para Juan Carlos.

Felipe VI se distanciou do pai em um tentativa de recuperar a imagem da monarquia, manchada após escândalos envolvendo o rei Juan Carlos.