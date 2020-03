Costa Rica fecha bares e boates por coronavírus

Rooney diz que jogadores foram tratados como "cobaias" na crise do coronavírus

Rooney diz que jogadores foram tratados como "cobaias" na crise do coronavírus

Chile fecha escolas por duas semanas para deter avanço do coronavírus

Chile fecha escolas por duas semanas para deter avanço do coronavírus

Colômbia proíbe a entrada de estrangeiros por causa do novo coronavírus

Colômbia proíbe a entrada de estrangeiros por causa do novo coronavírus

Partidários de Bolsonaro fazem manifestação apesar do coronavírus

Partidários de Bolsonaro fazem manifestação apesar do coronavírus

COI se reunirá com federações para avaliar situação em meio à pandemia

COI se reunirá com federações para avaliar situação em meio à pandemia