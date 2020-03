Colômbia proíbe a entrada de estrangeiros por causa do novo coronavírus

A Colômbia proibirá a partir de segunda o acesso de estrangeiros ao seu território como forma de tentar conter a epidemia do novo coronavírus, que deixou ao menos 34 contagiados em todo o país, informou neste domingo o presidente Iván Duque.

"Me permito informar ao país: a partir de 16 de março, está proibida a entrada no país de pessoas que não sejam cidadãos ou residentes da Colômbia", escreveu o presidente no Twitter.

Os colombianos e estrangeiros que vivem no país poderão entrar no território, embora tenham que ficar em "isolamento preventivo obrigatório de 14 dias" em suas casas, acrescentou.

A restrição não afeta as missões diplomáticas, ressaltou a ministra dos Transportes, Ángela Orozco, em coletiva de imprensa.

A medida amplia as decisões da última sexta, nas quais o presidente ordenou o fechamento da fronteira com a Venezuela e proibir a entrada dos viajantes estrangeiros procedentes ou que tenham estado na Europa ou na Ásia, principais focos do vírus.

A Colômbia registrou o primeiro caso de Covid-19 no último 6 de março, em uma jovem de 19 anos procedente da cidade italiana de Milão.

Desde então foram registrados 33 outros casos, entre eles o de uma turista americana de idade avançada que está hospitalizada na cidade de Cartagena.

As autoridades sanitárias tem alertado para o autocuidado, examinam dezenas de casos suspeitos e informaram estar fazendo visitas às pessoas que estão em isolamento.