Todas as atividades das equipes profissionais do Paris Saint-Germain "serão suspensas provisoriamente" a partir de segunda-feira e por um período "indeterminado", disse o clube parisiense, líder da Ligue 1, neste domingo, em resposta a medidas no país para deter a disseminação do novo coronavírus.

"Informamos que as atividades esportivas de todas as nossas equipes profissionais serão suspensas provisoriamente por um período que começará amanhã, segunda-feira, 16 de março e até uma data no momento indeterminada", anunciou o clube em um comunicado.

O time de Neymar e Mbappé dará mais informações na quarta-feira, de acordo com a nota.

Na sexta-feira, em um primeiro momento, o PSG anunciou o cancelamento de "todos os treinamentos" de suas equipes profissionais (futebol, handebol e judô feminino e masculino "até o domingo incluído".