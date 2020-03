Valencia anuncia cinco casos de coronavirus; argentino Garay é um dos infectados

O Valencia anunciou neste domingo que cinco casos de coronavírus foram detectados "entre técnicos e jogadores do time principal", um deles o zagueiro argentino Ezequiel Garay, que já estava seriamente lesionado, e que confirmou ter sido infectado pelo Covid-19 nas mídias sociais.

"O Valencia CF relata que cinco casos positivos de coronavírus Covid-19 foram detectados em jogadores e técnicos da equipe principal. Todos estão em casa com boa saúde e medidas de isolamento", afirmou o clube espanhol em um comunicado.

Garay, que vai perder o restante da temporada devido a uma lesão no joelho, anunciou o resultado de seu exame neste domingo, se tornando assim o primeiro jogador do Campeonato Espanhol a testar positivo. A identidade dos demais infectados do Valencia não foi revelada.

"Está claro que não comecei bem 2020. Testei positivo para o coronavírus, me sinto muito bem e agora tudo o que resta é seguir as orientações das autoridades de saúde, e se isolar por enquanto", disse Garay no Instagram, adicionando ao texto uma foto sua.

Depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado no joelho, no início de fevereiro, Garay enfrenta agora outra má notícia, neste começo de 2020.

Garay estava nas tribunas, na terça-feira em Valência, no jogo de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões perdida por sua equipe para o Atalanta (4-3, resultado acumulado 8-4), e que foi disputado com os portões fechados.

Os jogadores da equipe principal do Valencia suspenderam o treino coletivo na sexta-feira, uma vez que a Liga anunciou a suspensão do campeonato espanhol seguindo as recomendações das autoridades de saúde devido à crise do Covid-19.

"A atividade fica suspensa na Ciutat Esportiva de Paterna pelos próximos dias e os jogadores trabalharão com um planejamento físico e nutricional personalizado em suas respectivas casas", anunciou o clube.

O zagueiro de 33 anos, da cidade de Rosário, foi vice-campeão mundial com a Argentina na Copa de 2014 no Brasil, onde disputou os sete jogos pela 'albiceleste'.

Garay chegou ao futebol espanhol vindo do Newell's Old Boys em 2006, em seguida jogou no Racing Santander e depois vestiu a camisa do Real Madrid por duas temporadas, antes de jogar no português Benfica e no russo Zenit de São Petersburgo. Depois retornou à Espanha, ao Valencia, em 2016.

- Vírus em outras ligas -

A Liga Espanhola era o último dos grandes campeonatos sem casos de coronavírus entre seus jogadores. Na Série A italiana, quase dez jogadores já testaram positivo.

Na Inglaterra, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, e o jogador inglês do Chelsea, Callum Hudson-Odoi, foram contaminados, enquanto na Alemanha, Timo Hübers, do Hannover, testou positivo.

Na França, dois jogadores do Troyes, um deles do time principal, também foram infectados.

Na Espanha, os times profissionais de futebol e basquete do Real Madrid estão em quarentena desde quinta-feira, depois que foi descoberto que um jogador do time de basquete contraiu o coronavírus, enquanto o Barcelona declarou na sexta-feira que estava suspendendo suas atividades até novo aviso, como medida preventiva.

Com 6.391 casos e 196 mortes, de acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades no sábado, a Espanha é um dos países mais afetados no mundo e o segundo na Europa, atrás apenas da Itália.