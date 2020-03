Israel: presidente dará a líder da oposição prerrogativa de formar governo

O presidente de Israel, Reuven Rivlin, afirmou neste domingo que decidiu dar ao líder da oposição, Benny Gantz, a primeira oportunidade para formar um governo após as últimas eleições. A decisão foi anunciada após uma consulta com líderes de todos os partidos eleitos para o Parlamento israelense.



Rivlin convocou uma reunião com Gantz e com o atual primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, para tentar romper o bloqueio que paralisou o sistema político do país no ano passado, e que poderia ameaçar a resposta de Israel ao coronavírus. Após a terceira eleição inconclusiva em um ano, um governo de unidade pode ser a única maneira de superar a paralisia.



O partido de Netanyahu, o Linkud, emergiu das eleições de 2 de março como a maior força individual, mas reuniu apenas 58 apoios no Parlamento. Os opositores, com uma estreita maioria de 61 assentos, já haviam recomendado ao presidente que desse a Gantz a prerrogativa de formar um governo. No entanto, esses partidos também estão divididos, o que torna incerta a formação de uma coalizão pelo líder do partido Branco e Azul.



Rivlin afirmou que vai designar Gantz formalmente na segunda-feira. Com a formalização, o líder oposicionista terá um mês para formar um governo.