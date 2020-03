Argentina proíbe restringe entrada no país por coronavírus

A Argentina proibiu a entrada no país de pessoas que tenham passado por "zonas de risco" para o coronavírus nos últimos 14 dias. Um decreto do Ministério da Saúde do país latino-americano estabelece a restrição por um prazo de 30 dias.



Nos últimos dias, a Argentina já havia restringido a chegada de voos de Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Irã, Grã Bretanha e outros países europeus.



Neste domingo, ficaram fechados os parques nacionais do país, como o das cataratas do Iguaçu. Jornais locais informam que o governo avalia a suspensão de aulas, além do fechamento temporário do sistema de transporte público.



O número de casos confirmados do novo coronavírus na Argentina subiu para 45, com 11 novos casos informados na atualização mais recente. Duas pessoas morreram no país por conta da doença.