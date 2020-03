O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse neste domingo que a lei aprovada pela Câmara dos Representantes no sábado é apenas a segunda parte de "múltiplos esforços legislativos" para proteger a economia americana do avanço do coronavírus.



"Focamos no fato de que precisamos disponibilizar dinheiro às pessoas rapidamente. Não queremos que elas tenham que lidar com a grande burocracia", disse ele à Fox News.



Oficiais do governo estão trabalhando com o Senado americano na próxima fase, que, de acordo com o secretário, vai focar em ajudar a indústria de turismo, incluindo empresas aéreas, hotéis e operadoras de cruzeiros, que foram particularmente atingidos pelo avanço da doença.



Mnuchin afirmou que o pacote não é um "resgate" como o que foi feito a bancos e montadoras de automóveis durante a crise financeira de 2008. "Se você dá liquidez a bons negócios que precisam apenas de liquidez por três a seis meses, com garantias e segurança, isso não é um resgate", disse. "Nosso foco será nos estímulos para os trabalhadores e em dar dinheiro aos trabalhadores impactados."



O presidente americano, Donald Trump, pediu por uma desoneração na folha de pagamento, embora tanto republicanos quanto democratas tenham demonstrado ceticismo com a ideia, e Mnuchin tenha recomendado, em uma reunião com o presidente, que o projeto não fosse levado à frente.



"Se houver outras maneiras de trabalhar com o Congresso para dar dinheiro às pessoas, o presidente vai considerá-las", disse o secretário.