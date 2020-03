Alemanha fechará fronteiras com três países para conter propagação de coronavírus

O governo da Alemanha decidiu fechar a partir da manhã de segunda-feira as fronteiras do país com França, Suíça e Áustria, para tentar conter a propagação do coronavírus, informou à AFP uma fonte próxima ao caso, confirmando notícias da imprensa.

O fechamento entrará em vigor às 8H00 locais (4H00 de Brasília), mas não será aplicado ao transporte de mercadorias e isentará os trabalhadores que precisam atravessar a fronteira, segundo a fonte, que confirma uma informação divulgada pelo jornal Bild.

Uma das razões alegadas pelas autoridades alemãs, além do controle da epidemia, é evitar que os cidadãos dos países fronteiriços entrem no país para fazer grandes compras em mercados do país, o que poderia esvaziar as prateleiras, fenômeno que já foi registrado.

A medida foi decidida pelo governo da chanceler Angela Merkel e as autoridades de três estados regionais (lands) alemães envolvidos: Bade-Wurtemberg, Baviera e Sarre.

A medida não envolve as outras fronteiras da Alemanha com países considerados menos problemáticos em termos de propagação da COVID-19.

Outros países como Polônia, República Tcheca ou Dinamarca já fecharam as fronteiras com países vizinhos e estão aplicando severas restrições.