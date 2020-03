Espanha: número de casos do coronavírus chega a 7.753; 288 pessoas morreram

O Ministério da Saúde da Espanha divulgou neste domingo que o número de casos confirmados do coronavírus no país chegou a 7.753, enquanto que o número de mortos foi a 288, ante 193 registrados até ontem.



A maior parte dos casos está na região de Madri, que concentra 3.544 pessoas infectadas pela covid-19, além do maior número de vítimas fatais até o momento, 213. A Catalunha tem 715 casos e oito mortes.



De acordo com os dados do ministério, a Espanha tem o segundo maior número de casos e de mortes causadas pelo vírus na Europa, atrás apenas da Itália.



Ontem, o governo espanhol declarou o coronavírus uma emergência nacional por duas semanas. Foi a segunda vez desde a redemocratização, em 1978, que o país utilizou o mecanismo.



Com as medidas lançadas ontem, os moradores do país só podem sair de casa para comprar comida e remédios, ir ao trabalho, ao médico ou ao banco. Restaurantes, bares, comércio não essencial, hotéis, escolas e universidades foram fechados.