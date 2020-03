O governo da Alemanha decidiu fechar a partir da manhã de segunda-feira as fronteiras do país com França, Suíça e Áustria, para tentar conter a propagação do coronavírus, informou à AFP uma fonte próxima ao caso, confirmando notícias da imprensa germânica.

O fechamento entrará em vigor às 8H00 locais (4H00 de Brasília), mas não será aplicado ao transporte de mercadorias e isentará os trabalhadores que precisam atravessar a fronteira, segundo o jornal Bild.