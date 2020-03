Equador impedirá acesso de estrangeiros ao país a partir de amanhã

A partir da meia-noite de segunda-feira (16), cidadãos estrangeiros não poderão entrar no Equador. O país vai restringir o fluxo de pessoas em uma medida preventiva contra a pandemia de coronavírus.



A medida é válida tanto para passageiros de voos internacionais quanto para aqueles que tentem chegar ao país por via terrestre ou marítima. Equatorianos ou estrangeiros residentes no Equador terão a entrada restrita a partir de terça-feira (17).



"Com a restrição de ingresso de voos internacionais, evitamos que aumentem os casos de #covid19 importados", afirmou, em sua conta oficial no Twitter, o presidente do país, Lenín Moreno.



De acordo com o Ministério do Turismo do país, durante todo o domingo seguem as restrições de entrada para viajantes provenientes das províncias chinesas de Hubei e Guangdong, além de Espanha, França, Irã, Coreia do Sul, Itália, Alemanha, Suíça, Reino Unido, Países Baixos, Suécia, Noruega e Dinamarca. Passageiros vindos dos estados americanos de Massachusetts, Califórnia, Nova York e Washington também têm entrada restrita.



A saída do país por via aérea ainda será permitida. No entanto, os aviões poderão apenas deixar do Equador com passageiros. No voo de volta, poderão levar apenas os tripulantes.



A maior parte dos acessos terrestres nas fronteiras do país será fechada como "medida preventiva". Ficarão abertos a Ponte Internacional de Rumichaca, San Miguel e Puerto del Carmen, ao norte do país, e Huaquillas, Macará e Zapotillo, ao sul.



Quem chegar ao Equador até as 23h59 de hoje deve ficar preventivamente em quarentena por 14 dias. A medida também se aplica a quem tenha passado, em escalas, por aeroportos da França e da Espanha.