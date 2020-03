Preocupação com o sistema de saúde na Lombardia

As autoridades da Lombardia (norte), a região mais afetada da Itália pela pandemia de coronavírus, expressaram de forma explícita preocupação com a capacidade de seu sistema de hospitais para enfrentar o fluxo de pacientes.

"Os números continuam aumentando. Em breve chegará o momento em que não teremos mais leitos para reanimação", advertiu Attilio Fontana, governador da Lombardia, em uma entrevista ao canal Sky TG24.

Em entrevista coletiva no sábado, Giulio Gallera, secretário de Saúde, afirmou que na Lombardia restam apenas de "15 a 20 leitos para terapia intensiva. Estamos perto do ponto de não retorno".

De acordo com o balanço de sábado, 966 pessoas morreram vítimas do coronavírus na Lombardia, região com um total de 11.685 casos.

A Itália é o país mais afetado da Europa, com 1.441 mortos e 21.157 casos.

Mais de 6.000 pessoas morreram devido ao novo coronavírus em todo o mundo, após o anúncio de 105 óbitos na Espanha nas últimas 24 horas, segundo um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais.