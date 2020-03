Malásia tem 190 novos casos de coronavírus, maior salto em um dia

A Malásia reportou 190 novos casos do coronavírus, o maior aumento diário desde que a covid-19 chegou ao país. Ao todo, são 428 casos registrados.



O ministro da Saúde Adham Baba disse no sábado que a maior parte dos novos casos está relacionada a um encontro islâmico massivo, em que também foram infectados participantes de Brunei e de Cingapura.



As autoridades afirmam que 16 mil pessoas, sendo 14,5 mil da Malásia, participaram do evento, que durou quatro dias e aconteceu em uma mesquita no subúrbio de Kuala Lumpur a partir de 27 de fevereiro. Cerca de um terço dos participantes malaios fizeram testes para a doença.



Baba afirmou que todos os que participaram do encontro devem ficar em quarentena por 14 dias, e que devem entrar em contato com os escritórios locais do governo. Segundo ele, o primeiro ministro fará uma reunião especial do governo na segunda para discutir as medidas necessárias para conter a difusão do vírus.