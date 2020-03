EUA: Biden é preferido de 61% dos democratas e venceria Trump por nove pontos

61% dos eleitores democratas apoiam o ex-vice presidente americano Joe Biden nas prévias do Partido Democrata, e 32% preferem o senador de Vermont Bernie Sanders. Na eleição geral, Biden venceria o presidente americano, Donald Trump, por nove pontos. Os números são da pesquisa mais recente do The Wall Street Journal e da rede de televisão NBC News.



Os porcentuais mostram uma grande mudança em relação a meados de fevereiro, quando Biden era o preferido de apenas 15% do eleitorado democrata. Sanders era apoiado por 27% e era líder isolado, enquanto que Biden estava entre os quatro candidatos empatados em segundo lugar. As vitórias do ex-vice presidente em primárias desde então mudaram sua posição na corrida pela candidatura democrata.



74% dos eleitores democratas sentem-se "entusiasmados" com Biden, ante 56% em fevereiro. Os afro-americanos estão entre os grupos que passaram a apoiá-lo de forma mais ostensiva. Entre eles, Biden lidera por 77% a 18%.



O número de eleitores democratas que já decidiram definitivamente seus votos aumentou de 37% para 80% desde fevereiro, o que deixa pouco espaço para mudanças nas intenções de voto.



Nas eleições gerais, a vantagem de Biden sobre o presidente americano, Donald Trump, é de nove pontos porcentuais, com ele liderando com 56% dos votos ante 44% de Trump. Sanders ganharia por quatro pontos, por 49% a 44%.



Com a pandemia do coronavírus, Bernie Sanders tem tido dificuldade de passar sua mensagem em meio às notícias sobre o vírus. Além disso, os grandes comícios que davam combustível a suas vitórias deixaram de ser realizados.



Biden e Sanders realizarão um debate na noite deste domingo. A deputada havaiana Tulsi Gabbard, com 4% das intenções de voto, não atingiu os critérios exigidos pelo partido para participar do evento.