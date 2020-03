Irã anuncia mais 113 mortes provocadas pelo novo coronavírus

O Irã registrou 113 mortes nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus, o que eleva a 724 o total de vítimas fatais desde o início da epidemia, anunciou o ministério da Saúde.

Este é o maior número de mortes em apenas um dia desde o início da epidemia no país.

"Os iranianos devem cancelar as viagens e permanecer em casa para que a situação possa melhorar", declarou o porta-voz do ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, em uma entrevista coletiva.

O Irã é o terceiro país mais afetado pela pandemia, depois da China e da Itália.

Neste domingo, o centro do mausoléu do Imã Reza, em Mashhad, principal cidade sagrada xiita do Irã, fechou para os peregrinos até nova ordem, de acordo com as diretrizes do governo para conter a propagação do novo coronavírus.

"Atualmente, os pórticos do mausoléu e, em geral, todos os espaços cobertos do santuário sagrado (que inclui o túmulo do imã Reza) estão fechados", afirmou um porta-voz do mausoléu, a poucos dias do Ano Novo Persa, durante o qual grandes multidões se reúnem neste santuário.