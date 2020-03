Reino Unido planeja restringir grandes eventos e colocar idosos em quarentena

O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou neste domingo que o governo britânico planeja estabelecer "poderes de emergência" temporários nesta semana para lidar com a pandemia do coronavírus, o que incluiria proibir grandes eventos e estabelecer quarentena para idosos.



Hancock afirmou neste domingo que a lei que estabelece o plano de ação emergencial será revelada na terça-feira e publicada na quinta.



Até o momento, o Reino Unido não restringiu atividades diárias da população da mesma forma que outros países da Europa já fizeram, mas os comentários de Hancock sugerem que o governo está pronto para aumentar seus esforços.



Há 1.140 casos confirmados da covid-19 na Grã-Bretanha e 21 mortes, de acordo com os dados mais recentes.