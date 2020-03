A França reduzirá progressivamente as viagens de longa distância de trem, ônibus e avião em seu território nos próximos dias para limitar a propagação do coronavírus, anunciou a ministra do Meio Ambiente.

O país, que já fechou cafés, restaurantes, escolas e universidades, ao mesmo tempo que recomendou a limitação dos deslocamentos, agora pretende limitar as viagens de longa distância ao "estritamente necessário", afirmou a ministra Elisabeth Borne.