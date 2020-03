Austrália vai confinar todas as pessoas que chegam do exterior para conter o coronavírus

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou neste domingo que todas as pessoas procedentes do exterior deverão permanecer em isolamento de 14 dias para frear a propagação do novo coronavírus no país.

"Teremos que nos acostumarmos a algumas mudanças em nossa forma de viver", declarou Morrison. A medida entrará em vigor à meia-noite.

Os cruzeiros não poderão atracar na Austrália, anunciou o chefe de Governo.

"Com estas medidas, o número de visitantes diminuirá muito rapidamente", disse Morrison.

A Austrália registrou até o momento 269 casos de COVID-19.

Entre os novos casos estão muitas pessoas procedentes dos Estados Unidos, afirmou Morrison, que citou este país como "fonte importante" de contágio.