Continente recolhido

Indiferente ao fechamento de cafés, bares, restaurantes, museus, bibliotecas, sítios arqueológicos e shopping centers em Atenas, casal se beija ao entardecer na capital grega (foto: LOUISA GOULIAMAKI/AFP)



O avanço do número de casos de infecção por coronavírus na Europa fez com que os governos da região adotassem medidas mais severas para restringir o fluxo e a aglomeração de pessoas nas grandes cidades, numa tentativa de conter a crise de seus sistemas de saúde e a propagação da doença.

Invocando o estado de emergência, a Espanha determinou o fechamento do comércio, exceto estabelecimentos que vendem alimentos e outros itens essenciais. A França determinou que todos os locais públicos de uso não essencial fossem fechados. Os números que levaram a essas decisões são alarmantes: a Espanha teve 1.800 novos casos de coronavírus desde a tarde de sexta, elevando o balanço da epidemia a 5.753 infectados e 183 mortes pela doença. A região de Madri é a mais afetada, com 133 mortes. A França viu o número de casos subir de 3.661 para 4.499 no sábado, com mais 12

mortes (elevando para 79 o número de vítimas). No Reino Unido, o registro de

infectados dobrou de sexta para sábado, chegando a um total de 1.140, com 21 mortes.