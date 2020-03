Casos vão a 150 mil, e Europa se fecha

O número de infectados pelo coronavírus em todo o mundo superou neste sábado (15) 150 mil, com a Europa agora no centro da pandemia, com mais de 37 mil casos e ao menos 1.500 mortos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Os países mais afetados são Itália e Espanha.

França, Espanha e Áustria adotaram medidas ontem de isolamento de suas populações. O governo espanhol declarou o coronavírus uma emergência nacional por duas semanas. Essa é apenas a segunda vez que a Espanha recorre a esse instrumento, desde a redemocratização, em 1978. A intenção é limitar a circulação das pessoas para tentar conter a expansão do vírus no país, que já infectou quase 7 mil pessoas e matou 193.

Após mais de sete horas de reunião com seu gabinete, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que, a partir desta segunda-feira (16), as pessoas só poderão sair de casa para comprar comida, remédios, ir ao trabalho, ao médico e ao banco. O decreto assinado por Sánchez determina o fechamento de todos os restaurantes, comércio não essencial, bares, hotéis, escolas e universidades na Espanha.

Toda a força policial espanhola ficará sob controle do governo federal, e o premiê não descartou o uso das Forças Armadas para ajudar a impor o estado de emergência. Em situações extremas, o estado de emergência também dá a possibilidade ao governo de confiscar bens e tomar o controle de propriedades privadas, como hospitais.

As medidas adotadas pelo presidente francês, Emmanuel Macron, são semelhantes. O mandatário determinou o fechamento, a partir da meia-noite de ontem, de todos os serviços não essenciais, o que inclui restaurantes, bares e cinemas. A medida foi adotada depois que o número de casos de contaminação na França dobrou em 72 horas, chegando a 4.500 infectados, com 91 mortes. Há 300 pacientes em estado crítico, e a metade deles tem menos de 50 anos.

Para frear a propagação do coronavírus, a Áustria suspendeu durante a semana atividades culturais, esportivas e de lazer. Na próxima segunda (16), chegará a vez da maioria das lojas, que terão que fechar. Como em inúmeras cidades europeias, a população correu aos supermercados e esvaziou as gôndolas, embora as lojas de alimentação permanecerão abertas.

Mas as famosas cafeterias de Viena e os restaurantes deixam de funcionar a partir de amanhã. Encontros e reuniões em ambientes privados também foram desaconselhados pelo governo.





SILÊNCIO A Itália, o segundo país com mais mortos depois da China, vive um final de semana de silêncio, com a população isolada em suas casas. Roma e Milão decidiram fechar os seus parques e jardins para evitar aglomerações. A fotografia de uma enfermeira italiana, exausta e dormindo em cima do teclado do seu computador, se tornou símbolo do esgotamento extremo dos agentes de saúde que trabalham para combater o vírus no norte da Itália.

Na Grécia, os bares e os restaurantes estavam vazios ontem, apesar do sol. Atenas era uma cidade praticamente sem vida, depois que o governo ordenou o fechamento de todo o comércio. "Os turistas evaporaram", comentou Grigoris Kolios, dono de um café próximo ao estádio Panatenaico, uma das principais atrações arqueológicas da capital. "Agora entendemos o que significa a palavra coronavírus: não ver ninguém nas ruas", afirmou.

Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou o fechamento de restaurantes e locais de entretenimento para evitar a expansão do coronavírus. Ele também recomendou a população a trabalhar de casa, a não ser em casos que sejam absolutamente necessários. "Quem não tiver a necessidade de ir ao local de trabalho ou não precisa ir a algum lugar, não vá", disse. Até o momento, foram identificados 193 casos de coronavírus em Israel.

Na Bélgica, as federações de vôlei e basquete decidiram encerrar seus respectivos campeonatos devido à pandemia do novo coronavírus. No basquete, o Oostende foi proclamado campeão. No vôlei, a temporada termina sem designar nenhum campeão e sem estabelecer nenhuma classificação.

"Seguindo as diretrizes da Confederação Europeia de Voleibol, determinaremos como atribuir as vagas europeias na próxima temporada", afirmou em um comunicado.

A Rússia decidiu fechar suas fronteiras terrestres aos estrangeiros no próximo domingo, e a Noruega anunciou o fechamento de portos e aeroportos. Depois de proibir nesta semana os voos procedentes da Europa por 30 dias, com exceção do Reino Unido, o governo dos Estados Unidos anunciou ontem que ampliaria a medida também para o Reino Unido.

A China, país de origem da pandemia, com mais de 3 mil mortes, já registra números diários muito reduzidos de contágio e falecimentos. Neste sábado ,foram apenas 11 infectados.

No entanto, a Covid-19 chega a novos países a cada dia. Ontem foram registrados casos em Ruanda e na Guiné Equatorial. O Equador e a Dinamarca lamentaram os seus primeiros mortos pela doença. Foram anunciados também os primeiros casos na Venezuela, o que pode colocar o devastado sistema sanitário do país à prova. (Agência Estado e France Presse)