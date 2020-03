Mulher de primeiro-ministro da Espanha é diagnosticada com coronavírus

O governo da Espanha anunciou neste sábado que Begoña Gómez, mulher do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, foi diagnosticada com coronavírus. De acordo com o comunicado, ela está apresentando poucos sintomas.



Outros dois membros do gabinete de Sánchez, o ministro da igualdade e o ministro de assuntos regionais, também foram diagnosticados com a doença na última semana. Outros membros da composição ministerial não estão com o vírus.