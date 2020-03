Exames de Donald Trump dão negativo para infecção por coronavírus

(foto: JIM WATSON)

A Casa Branca anunciou na noite deste sábado que os exames de coronavírus do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deram resultado negativo para a infecção. De acordo com comunicado assinado pelo médico Sean Conley, Trump foi convencido a fazer os exames na noite de ontem e os resultados saíram há pouco."Uma semana após jantar com a delegação brasileira em Mar-a-Lago, o presidente se mantém sem sintomas", escreveu Conley. "Estive em contato diário com o CDC (Centro de Controle de Doenças dos EUA) e a força-tarefa da Casa Branca contra o coronavírus e estamos implementando as melhores práticas para diminuição de exposição e mitigação da transmissão (do vírus)."Trump estava se recusando a ser examinado para a doença após ter se encontrado com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e sua comitiva, em Miami, na semana passada. O chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com a doença na quinta-feira, e outros membros da viagem também pegaram a doença.