Comunicado do Business Wire :CGTN

No centro da China, Wuhan, o epicentro do surto de coronavírus, os novos casos de COVID-19 caíram para um único dígito, com apenas quatro relatados na 6ª feira, segundo um vídeo da CGTN.

Os dados mais recentes mostram que mais de 36.000 pacientes haviam se recuperado em Wuhan, representando mais de 70% do total de casos. A cidade mais atingida na província de Hubei, no centro da China, está em fase de recuperação.

À medida que mais pacientes recebem alta do hospital, todos os 14 hospitais temporários da cidade foram fechados nesta semana.

Estes hospitais, convertidos a partir de estabelecimentos públicos, forneceram tratamento oportuno a pacientes com sintomas leves. Eles receberam mais de 12.000 pacientes.

Um progresso tão notável não foi fácil. A rápida mobilização de recursos médicos nacionais desempenhou um papel fundamental na contenção da epidemia.

Para ajudar na luta em Hubei, um total de 42.000 médicos de todo o país foram enviados à província. Cerca de 65.000 equipamentos médicos, incluindo ventiladores e ECMOs (pulmões artificiais), foram enviados a Hubei em 3 de março.

Planos de tratamento, como suporte respiratório e terapia plasmática, foram testados e implementados. A medicina tradicional chinesa ajudou a aliviar os sintomas de muitos pacientes e a reduzir a duração do tratamento.

Graças às medidas adotadas, a China passou agora pelo auge do surto, disse um porta-voz do governo na 5ª feira.

Fora de Hubei, as empresas estão gradualmente voltando à vida. Mais de 95% das empresas acima do porte designado retomaram as operações, disse uma autoridade na 6ª feira.

Dr. Bruce Aylward, líder da equipe da missão conjunta da OMS na China sobre COVID-19, disse que replicar o sucesso do contra-ataque da China em outros lugares exigirá velocidade, recursos financeiros, imaginação e coragem política.

