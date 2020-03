Israel fecha restaurantes e locais de entretenimento para frear coronavírus

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou o fechamento de restaurantes e locais de entretenimento no país para evitar a expansão do coronavírus. Ele também recomendou a população a trabalhar de casa a não ser em casos que sejam absolutamente necessários.



"Quem não tiver a necessidade de ir ao local de trabalho ou não precisa ir a algum lugar, não vá", disse Netanyahu em pronunciamento na televisão israelense neste sábado. O país ainda não declarou quarentena total como outros países da Europa. Até o momento, foram identificados 193 casos de coronavírus em Israel.



Netanyahu afirmou que as pessoas precisam se preparar para mudanças em suas rotinas, mas que o governo vai garantir o funcionamento de serviços essenciais. Ele garantiu que não há desabastecimento nos supermercados e falou para as pessoas não entrarem em pânico.