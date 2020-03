França fecha locais públicos 'não essenciais' e aumenta estado de alerta

A França anunciou neste sábado o fechamento, a partir da meia-noite, de "todos os locais públicos não essenciais", como bares, restaurantes e cinemas, e a entrada na fase 3 da epidemia, o que significa que o coronavírus está presente em todo o território.

Somente poderá abrir o comércio relacionado à alimentação, as farmácias, bancos e postos de gasolina", anunciou o primeiro-ministro, Edouard Philippe, em entrevista coletiva. "Todos os serviços essenciais para a vida dos nossos cidadãos continuarão abertos."

O transporte urbano continuará funcionando, assinalou Philippe, que pediu aos franceses que limitem seus deslocamentos. Também solicitou que sejam reduzidas "as reuniões de amigos e família" e o uso do transporte público, exceto para ir ao trabalho, "se a presença física for indispensável".

O balanço da epidemia na França é de 4.500 infectados e 91 mortos, 12 a mais do que na véspera.

"Estamos no início de uma epidemia rápida em todo o território nacional, de forma que passamos para a fase 3", declarou em entrevista coletiva o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.