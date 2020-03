França fecha comércio após casos confirmados de coronavírus chegarem a 4.500

Após o número de infectados por coronavírus chegarem a 4.500, com 91 óbitos, o governo da França anunciou neste sábado que está fechando todos os restaurantes, cafés, cinemas e lojas de varejo não essenciais a partir deste domingo, 15, para tentar frear a expansão da doença no país.



O primeiro ministro francês, Edouard Philippe, falou que por enquanto supermercados, farmácias, bancos e outros serviços públicos, como transporte, vão continuar em funcionamento. Philippe afirmou que as medidas anunciadas anteriormente, como o fechamento de escolas, pontos turísticos como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, além da proibição da aglomeração de mais de 100 pessoas, "não foram bem implementadas". "Todos precisamos ter mais disciplina", disse o político.