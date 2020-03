Amistoso Alemanha-Itália é anulado devido ao coronavírus

O amistoso que haveria entre dois campeões mundiais, Alemanha e Itália, no dia 31 de março em Nuremberg foi cancelado pelas autoridades locais, como uma medida para impedir a propagação do novo coronavírus.

A cidade localizada na Baviera, a segunda região mais afetada da Alemanha, com 558 casos de covid-19 e uma pessoa morta (para 3.062 casos no país) decidiu cancelar todos os eventos que reúnem mais de cem pessoas.

"Como mais de 100 pessoas compareceriam à partida, contando as equipes, os assistentes e a imprensa, seu cancelamento foi inevitável", explicou a Federação Alemã de Futebol (DFB) na noite de sexta-feira.

Esta decisão segue as recomendações da Fifa, que recomendou o adiamento de todos os jogos de seleções programados para março e abril, sem fixar uma data futura.

A DFB também está considerando a disputa do outro jogo da 'Nationalmannschaft', marcada para o dia 26 contra a Espanha, em Madri.

"Parto do princípio de que, no estado atual das coisas, as partidas não podem ser realizadas", disse Fritz Keller, presidente da DFB, em comunicado oficial.

Esses jogos preparatórios tinham como objetivo que a equipe comandada por Joachim Löw, que passa por uma ampla reforma, se entrosasse e ganhasse confiança antes da Euro-2020.

Mas até mesmo a realização do torneio (de 12 de junho a 12 de julho) está em questão: a Uefa marcou uma reunião para esta terça-feira. A entidade não descarta uma suspensão do torneio até 2021.