Reino Unido revisará política de contenção do coronavírus após avanço da doença

O governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson pretende revisar sua política de contenção da pandemia ante o avanço inevitável do novo coronavírus nos vizinhos europeus e o aumento do número de mortos em seu território, a 21, informa a imprensa do Reino Unido.

As 10 novas vítimas fatais registradas no país afetaram pessoas de grupos "de risco", ou seja, idosos ou com outras patologias que as tornavam vulneráveis, explicou em um comunicado o principal funcionário da área de Saúde do país, o médico chefe Chris Witty.

O Reino Unido superou neste sábado a barreira de 1.000 infectados. Dos 1.140 casos confirmados, 342 foram registrados nas últimas 24 horas.

De acordo com a imprensa britânica, o governo prepara uma legislação de emergência para que o Parlamento a aprove na próxima semana, incluindo a proibição de grandes concentrações de público.

Eventos de importância mundial como o torneio de tênis de Wimbledon ou o festival de música de Glastonbury, ambos previstos para junho e julho, seriam afetados. O mesmo aconteceria com as corridas hípicas Grand National, em abril, e Royal Ascot, em junho, de acordo com o jornal Daily Telegraph.

A diretriz oficiais no momento indica que pessoas com sintomas devem permanecer em casa por uma semana.

O governo afirma que esta política gradual permitirá à população aceitar medidas mais duras no momento de pico da crise, assim como avaliar o impacto do problema.

"Podemos falar teoricamente, mas no momento estamos em uma situação na qual devemos atuar", afirmou neste sábado uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS)

"Não temos informações suficientes sobre o vírus", completou.

As partidas da Premier League de futebol, a maratona de Londres e as eleições locais de maio foram adiadas para combater a propagação da pandemia.