Câmara dos EUA aprova lei que libera recursos para combater coronavírus

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, durante a madrugada, legislação para apoiar americanos que estejam sofrendo fisicamente, financeiramente e emocionalmente da pandemia de coronavírus. Na sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, declarou o surto como emergência nacional, liberando dinheiro para combatê-lo, e depois apoiou o pacote de auxílio que tramitava no Congresso.



O projeto teve apoio dos dois partidos, e foi aprovado por 363 votos contra 40. Agora, ela irá para o Senado. O apoio de Trump praticamente garante que os Republicanos votem a favor da legislação.



Partes centrais do projeto do Congresso, que complementa os US$ 8,3 bilhões de emergência aprovados na semana passada, estão testes gratuitos, licença familiar e pagamento para trabalhadores que se ausentarem do trabalho.



A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, prometeram um terceiro pacote ligado ao coronavírus em breve, com medidas mais agressivas para impulsionar a economia americana, que economistas temem já ter entrado em recessão.



O presidente Donald Trump disse que ele deve fazer o teste para coronavírus após ter múltiplos contatos diretos ou indiretos com pessoas que testaram positivo para a doença. Trump, no entanto, disse que não precisa se isolar porque não estava exibindo sintomas.



Em Porto Rico, oficiais disseram que testes confirmaram três casos do novo coronavírus, os primeiros no território.