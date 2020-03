Arábia Saudita suspende voos internacionais por duas semanas por coronavírus

A Arábia Saudita afirmou neste sábado que irá suspender todos os voos internacionais por duas semanas, no mais recente esforço para conter o avanço do novo coronavírus. A agência de notícias estatal saudita disse que os voos serão cancelados a partir deste domingo.



Países do Golfo estão se esforçando para conter a pandemia, que se espalhou para mais de 100 países e infectou mais de 130.000 pessoas. O Irã é uma das principais preocupações.