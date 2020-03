Apple fecha todas as lojas fora da China por pandemia de coronavírus

O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou o fechamento de todas as lojas fora da China até 27 de março para tentar conter a propagação do novo coronavírus.

A empresa afirmou que aprendeu a lição na China, onde fechou todas as lojas quando a epidemia se intensificou e que acaba de reabrir as unidades.

"A maneira mais efetiva de minimizar a transmissão do vírus é reduzir as concentrações de pessoas e aumentar a distância entre elas", afirmou Cook em um comunicado.

A loja on-line da Apple permanecerá com o funcionamento normal, mas os funcionários da empresa fora da China devem trabalhar de casa desde que seja possível, disse Cook.

A empresa com sede na Califórnia tem 500 lojas em 24 países.

As 42 lojas da Apple na China reabriram as portas esta semana, após o fechamento no dia 1 de fevereiro devido ao coronavírus.