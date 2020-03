Governo chileno limita eventos públicos por coronavírus

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta sexta-feira uma série de medidas preventivas diante da pandemia do novo coronavírus, incluindo a proibição de todos os eventos públicos com mais de 500 pessoas, no momento em que o país tem 43 casos confirmados.

"Seguindo as recomendações da OMS, desde o início da semana estão proibidos todos os eventos públicos com mais de 500 pessoas, em todo o país", disse Piñera.

"O Chile está em plena e iminente transição para a etapa 3 e é altamente provável que cheguemos à etapa 4", advertiu o presidente em mensagem à Nação, mas Piñera não anunciou qualquer medida restritiva maior, como a suspensão das aulas, que será adotada apenas em estabelecimentos com casos confirmados.

Segundo o presidente, o país está adotando uma série de protocolos e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que escolas de todos os níveis, universidades e funcionários públicos possam atuar a distância quando a emergência sanitária exigir.

A maioria dos 43 casos confirmados de Covid-19 no Chile está em três dos bairros mais elegantes de Santiago.

As partidas de futebol do Campeonato Chileno serão disputadas sem público até 18 de abril, e foram suspensos eventos como o festival Lollapalooza, previsto para o final de março em Santiago.