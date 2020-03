Festival Lollapalooza é adiado por conta do coronavírus

A edição brasileira do festival Lollapalooza, a ser realizada em São Paulo, de 3 a 5 de abril, foi adiada para dezembro, após autoridades de saúde brasileiras recomendarem a suspensão de eventos públicos devido ao coronavírus, informaram nesta sexta-feira os organizadores do evento de música.

"A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários e parceiros e comunidades são a nossa prioridade. Nossos headliners Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott estão confirmados para as três datas remarcadas", informou a produtora Time For Fun, responsável pela organização do festival.

O Lollapalooza Brasil será realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, no mesmo local, o Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

As edições do Lollapalooza no Chile e na Argentina também foram remarcadas devido à pandemia de Covid-19.

Nesta sexta-feira, os governadores dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram a suspensão de eventos públicos, shows e comemorações por 15 dias.