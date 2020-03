Rio de Janeiro suspende aulas e espectáculos, por coronavírus

O governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital decidiram nesta sexta-feira fechar teatros, salas de espetáculos e estádios por 15 dias e estabeleceram que as instituições de ensino terão as aulas interrompidas por pelo menos uma semana como medidas para enfrentar a pandemia da Covid-19.

Segundo o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, a determinação entrará em vigor na segunda-feira.

Já o governador Wilson Witzel informou através de um vídeo que "eventos e atividades serao suspensos, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas tais como eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas em local aberto ou em local fechado" serão suspensos por 15 dias.

Witzel também determinou que as visitas nas prisões também estão suspensas.

Em relação à suspensão das aulas, o goveno do estado determinou por um período de 15 dias, prorrogável se necessário, enquanto na rede municipal a interrupção seria por uma semana.

"O vírus se transmite muito rapidamente quando há aglomeração, e se evitarmos as aglomerações nós não teremos uma crise aguda, e poderemos assim ter condições para tratar aqueles que forem infectados

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, existem 98 casos confirmados de Covid-19 no país, sem nenhuma morte e 1.485 casos suspeitos.

A maioria dos casos confirmados está concentrada nos estados de São Paulo (56) e Rio de Janeiro (16).

As autoridades temem que a pandemia chegue ao pico no Brasil nas próximas semanas.

Segundo uma contagem da AFP, o coronavírus infectou cerca de 131.500 pessoas em 116 países e matou 4.925 pessoas.