Ao falar sobre prevenção ao coronavírus, Trump distribui apertos de mão

Em cerimônia em que pediu aos americanos para seguirem medidas básicas de higiene para evitar o novo coronavírus, o presidente Donald Trump distribuiu apertos de mão entre quase todos os convidados que estavam no evento.

Um deles, Bruce Greenstein, do Grupo LHC, recusou o cumprimento com as mãos e, em vez disso, ofereceu o cotovelo para um "toque", uma nova forma de saudação sugerida por muitas autoridades de saúde para combater a propagação da Covid-19 coronavírus.

Neste encontro, Trump, 73 anos, explicou à imprensa que não havia feito o teste para o vírus porque não apresentava "nenhum dos sintomas", apesar de ter entrado em contato direto na semana passada com um membro da delegação do presidente Jair Bolsonaro que testou positivo para a doença, o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten.

No entanto, ele acrescentou que provavelmente o examinariam "em breve".

Ainda durante o evento desta sexta, o chefe de Estado americano também não manteve distância das pessoas que estavam nos jardins da Casa Branca, contradizendo as recomendações de praticamente todas las autoridades sanitárias do mundo.

Nesta cerimônia, Trump reuniu executivos de grandes empresas dos setores de distribuição e saúde para informar sobre o início do estado de emergência no país por conta da pandemia do novo coronavírus.