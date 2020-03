Petróleo fecha sua pior semana desde 2008 em Nova York

O pereço do petróleo em Nova York subiu levemente na sexta-feira, mas caiu 23% no fechamento da semana, no pior desempenho desde a crise financeira de 2008.

O barril de referência nos Estados Unidos, o WTI para entrega em abril, fechou em 31,73 dólares, com alta de 0,7% (23 centavos) em relação à véspera, mas perdeu 9,55 dólares em relação à sexta-feira da semana passada.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,9%, ou 63 centavos, sendo negociado a 33,85 dólares, mas rendeu nos últimos cinco dias 25,2%.

Desde o início deste ano, os dois barris usados como referência perderam quase a metade do seu valor.

Na segunda-feira, eles tiveram a pior queda desde a primeira Guerra do Golfo, em 1991, com uma retração de 25%.

Os preços do barril sofrem os efeitos da oferta, em meio a uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, e da demanda, fortemente afetada pela nova pandemia de coronavírus.