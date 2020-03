Uruguai anuncia primeiros quatro casos positivos de Covid-19

O Ministério da Saúde Pública do Uruguai confirmou nesta sexta-feira os quatro primeiros casos positivos do novo coronavírus no país, todos em pessoas que estavam na Itália.

Por meio de sua conta no Twitter, o ministério informou que as quatro pessoas que contraíram a doença chegaram ao país da cidade italiana de Milão.

"Os quatro primeiros casos de Coronavírus Covid-19 foram confirmados. Todos vieram de Milão, entrando no país entre 3 e 6 de março. Os pacientes estão estáveis e em casa. Este ministério está monitorando o seu entorno", informou na rede social.