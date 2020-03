Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO), empresa líder global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial, anunciou hoje que firmou um acordo com a SAP SE (NYSE: SAP) para comercializar e desenvolver conjuntamente soluções para o setor de varejo e moda.

A intenção desse compromisso é codesenvolver novas soluções, as quais ajudarão as empresas de varejo e moda a gerenciar efetivamente os processos de negócios e a experiência do cliente. A parceria vai oferecer uma variedade de funcionalidades, desde fabricação de moda a comercialização na loja, conforme descrito abaixo:

-- A solução de gerenciamento de mercadorias de varejo baseada em SAP S/4HANA® Cloud ajudará na inovação rápida e na transformação dos negócios. Ela vai abordar processos de ponta a ponta, como da compra ao pagamento, do pedido ao pagamento, cadeia de suprimentos e finanças principais para o varejo. Definição de preços e promoções omnicanal, planejamento de mercadorias e sortimentos omnicanal, planejamento de demanda e suprimento, além de vendas em loja, serão as principais áreas de foco.

-- Como parte da solução SAP S/4HANA para o setor vertical de negócios de moda, a funcionalidade avançada de fabricação de moda fortalecerá o planejamento e a execução de fabricação de ponta a ponta, atendendo às mudanças mais recentes que se tornaram uma norma no setor.

-- Uma oferta na nuvem para uma solução de loja inteligente, que ajudará a aprimorar a experiência do cliente, aumentando a produtividade dos funcionários por meio de processos avançados e de automação de processos de loja.

Essas soluções permitirão uma integração perfeita com SAP® Cloud Platform e permitirão que os clientes criem extensões diferenciadas na nuvem.

Achim Schneider, diretor global da unidade de negócios de varejo da SAP,disse: "A SAP Cloud for Retail é nossa solução estratégica na nuvem, projetada para oferecer suporte ao gerenciamento de mercadorias de varejo, preços e promoções omnicanal que ajudarão as empresas de varejo e moda a capturar novas oportunidades e desenvolver modelos de negócios direcionados num mercado dinâmico. O setor precisa criar soluções responsivas, inovadoras e integradas para se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado".

Harish Dwarkanhalli, presidente da Cloud Enterprise Solutions, Wipro Limited, disse: "Nossa capacidade sólida de domínio, experiência em implementações SAP S/4HANA, inovação usando extensões lado a lado e parceria com a SAP colocam a Wipro em uma posição única para criar soluções para setores específicos. Essa iniciativa ajudará nossos clientes do setor de varejo e moda a atingir resultados nos negócios aproveitando as soluções SAP S4/HANA".

As declarações contidas neste documento que não constituírem fatos históricos são declarações prospectivas, conforme definido na U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palavras tais como "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "pode", "planeja", "projeta", "prediz", "deve", o marcador de futuro e expressões similares, quando relativas à SAP, são usadas para identificar essas declarações prospectivas. A SAP não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem causar resultados reais materialmente diferentes das expectativas. Os fatores que podem afetar os resultados financeiros futuros da SAP são discutidos mais detalhadamente nos registros da SAP com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo o mais recente relatório anual da SAP no formulário 20-F protocolado junto à SEC. Ficam os leitores alertados para não colocar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas às datas em que são feitas.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados neste documento, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Visite https://www.sap.com/copyright para informações e avisos adicionais sobre marcas registradas.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. É uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 175 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Declarações prospectivas e preventivas

Certas declarações neste lançamento relativas às nossas perspectivas de crescimento futuro são declarações prospectivas, que envolvem vários riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais fossem substancialmente diversos daqueles encontrados em tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relacionados com essas declarações incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Essas submissões estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

