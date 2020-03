Luisiana é primeiro estado dos EUA a adiar primárias por coronavírus

Luisiana se tornou nesta sexta-feira o primeiro estado dos Estados Unidos a decidir adiar suas eleições primárias presidenciais, previstas para 4 de abril, devido à pandemia do novo coronavírus.

"Hoje certifiquei que existe um estado de emergência", disse em coletiva de imprensa Kyle Ardoin, secretário do estado da Luisiana, ao anunciar a medida, apontando que "a lei estabelece medidas extraordinárias para enfrentar desastres".

As autoridades de saúde relataram 33 casos do novo coronavírus nesse estado no sudeste do país.

A decisão é anunciada antes de uma nova rodada de votação primária na terça-feira em quatro estados também afetados pela pandemia: Arizona, Flórida, Illinois e Ohio.