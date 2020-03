Cúpula extraordinária do G7 na segunda-feira por videoconferência

Os líderes do G7 se reunirão por videoconferência na segunda-feira em uma cúpula extraordinária destinada a coordenar suas ações na luta contra o coronavírus nos campos da saúde, econômico, financeiro e de pesquisa, anunciou o Eliseu nesta sexta-feira (13).

Esta videoconferência foi organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que na sexta-feira telefonou para seu colega dos EUA, Donald Trump, cujo país está presidindo o G7 este ano, e para os outros líderes do grupo.

"Todos deram seu consentimento", afirmou o palácio presidencial francês.

"Vamos coordenar nossos esforços sobre a vacina e os tratamentos e trabalharemos em uma resposta econômica e financeira", afirmou Macron no Twitter.

O Eliseu também indicou que o presidente francês propôs à União Europeia (UE) reforçar o controle das fronteiras do espaço Schengen ou até mesmo proibir o acesso nos países mais afetados, afirmou a presidência.

A pandemia do novo coronavírus matou 5.043 pessoas em todo o mundo, a maioria delas na China continental, de acordo com um balanço da AFP estabelecido graças a fontes oficiais nesta sexta-feira às 11h00 GMT.

Na China continental, 3.176 pessoas morreram, na Itália as mortes chegam a 1.016 e no Irã são 514. São os três países mais afetados pelo COVID-19. No total, desde que o vírus eclodiu no final de dezembro, mais de 134.000 pessoas foram contaminadas em 121 países e territórios.