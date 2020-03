O governo britânico decidiu nesta sexta-feira adiar as eleições locais marcadas para maio em alguns dos municípios do país, incluindo Londres, devido aos temores da propagação do coronavírus.

"Vamos legislar para adiar as eleições locais (...) até maio do próximo ano", declarou um porta-voz de Boris Johnson em comunicado.

Essas eleições são realizadas anualmente em maio e dizem respeito apenas a uma parte dos municípios.