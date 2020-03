O museu do Louvre em Paris, o mais visitado do mundo, ficará fechado "até nova ordem" devido à pandemia de coronavírus, anunciou sua administração nesta sexta-feira.

"De acordo com as diretrizes do governo, o museu do Louvre fechará nesta sexta-feira, 13 de março, às 18h00 (14h00 de Brasília) até nova ordem", disse o museu em comunicado, acrescentando que duas exposições - "Albrecht Altdorfer" e "De Donatello a Michelangelo ", foram transferidas.