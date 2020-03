Coronavírus diminui a confiança dos consumidores nos EUA

A confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu acentuadamente em março à medida que o coronavírus se espalhava, mas até agora as famílias ainda não entraram em pânico, segundo estimativas preliminares da Universidade de Michigan divulgadas nesta sexta-feira (13).

O índice de confiança caiu 5,4 pontos para 95,6, um pouco mais do que a estimativa de 95 dos analistas.

"O sentimento do consumidor diminuiu no início de março devido à disseminação do coronavírus e à forte queda nos preços das ações", afirmou Richard Curtin, economista-chefe responsável pela pesquisa bimensal.

O especialista espera uma maior degradação da confiança à medida que o coronavírus ganha terreno, mas enfatiza que, no momento, "a pandemia é amplamente considerada um evento temporário".